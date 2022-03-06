بوتين يكشف عن سبب وضع القوات النووية في حالة تأهب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السبب وراء وضع القوات النووية في الجيش الروسي في حالة تأهب قصوى.

وقال ‏بوتين، في تصريحات صحافية: "وزيرة خارجية بريطانيا أدلت بتصريح بأن الناتو قد يتدخل في هذا النزاع مع أوكرانيا، فأمرت على الفور بوضع القوات النووية في حالة التأهب القصوي".

وتابع بوتين: "ولكن الغرب قالوا لنا أن وزيرة خارجية بريطانيا لم تكن تقصد، ولا يوجد شئ من هذا القبيل".

وأعلن الرئيس الروسي، في وقت سابق، وضع قوة الردع في الجيش الروسي، في حالة تأهب، متهما الغرب باتخاذ مواقف عدوانية تجاه بلاده.

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