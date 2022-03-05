احتدام المعارك في محافظة حجة اليمنية

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

شهدت جبهات شمال محافظة حجة، وجنوب وغرب محافظة مأرب في اليمن، معارك عنيفة خلال الساعات القليلة الماضية، تم فيها تنفيذ عملية التفاف ناجحة لقوات الشرعية اليمنية، في جبهة بني حسن بمديرية عبس حجة، أودت بعدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة في حجة، نفذت فجر اليوم السبت، عملية التفاف ناجحة على مجاميع حوثية متقدمة في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال حجة، وكبدتها قتلى وجرحى، ودمرت آليات قتالية، وغنمت عتاد وذخائر.

وأشارت إلى أن المعارك احتدمت بين الجانبين في جبهات عبس وحرض، مع استمرار إرسال الميليشيات مجاميع قتالية إلى تلك المناطق، بهدف استعادة المواقع التي خسرتها مؤخرا.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات تلقت ضربات موجعة من قبل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، كانت أهمها تلك التي استهدفت تعزيزات قتالية للميليشيات شرق مدينة حرض.

وفي مأرب، أكدت مصادر ميدانية مصرع عدد من القيادات والعناصر الحوثية بغارات لمقاتلات التحالف العربي في جبهة المشجح غرب مأرب، موضحة أن من بين قتلى الحوثيين ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي قدموا من محافظة البيضاء للقتال في صفوف الحوثيين.

وفي تعز، قتل شاب يدعى "محفوظ علي"، برصاصة قناص من ميليشيات الحوثي خلال زيارته لمنزل والده شمال المدينة.

وفي الحديدة، أصيبت طفلة تدعى "ذكرى أحمد"، جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي أمام منزل أسرتها في مديرية حيس جنوب المحافظة، ما سبب لها إعاقة دائمة حيث بترت ساقيها جراء الانفجار.

وواصلت الميليشيات حملة مصادرة منازل وممتلكات معارضيها في صنعاء وذمار والمحويت، حيث سجلت منظمة راصد للحقوق والحريات 32 حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال في المحويت وحدها منذ مطلع العام الجاري.

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