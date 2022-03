شاهد مزارع أوكراني يسحب دبابة روسية بواسطة جرّاره الزراعي ! .. فيديو

انتشرت مقاطع مصورة على الإنترنت لدبابات محترقة أو مدرعات مدمرة، كما انتشرت مقاطع لمواطنين أوكرانيين وثقوا بعض ما أسموها خسائر روسية، مع احتدام المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني ووقوع خسائر في كلا الجانبين.

وكشفت لقطات على الإنترنت مزارعاً أوكرانياً يسحب بجرارات زراعية دبابة روسية، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندت" البريطانية.

وشارك النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني جوني ميرسر، المقطع على تويتر أمس الخميس، مع التعليق: "لا يوجد خبير، ولكن لا يبدو أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد".

وأكد عضو مجلس النواب البريطاني أن مواطنين أوكرانيين نجحوا في الاستيلاء على آليات عسكرية روسية.

يشار حسب "العربية.نت" إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي صحة واقعة الجرار تحديداً، بحسب مواقع متخصصة بكشف الحقائق.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الأوكرانيين بعد أن قاموا بالاستيلاء على دبابة روسية في منطقة خاركيف أمس.

ونال المقطع تفاعل عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يحتفلون معهم بعد أن قاموا بأسر جندي روسي، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار".

Bit of a theme developing here.. they’re not even bothering to chase after them any more. pic.twitter.com/RVCv5H7DUZ