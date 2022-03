خريطة رئيس بيلاروسيا تكشف مفاجأة بشأن دولة جديدة تخطط روسيا لغزوها (فيديو)

كشفت خريطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مفاجأة بشأن دولة جديدة تخطط روسيا لغزوها بعد أوكرانيا، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الخاص مع خريطة تظهر بوضوح تحركات القوات عبر أوكرانيا.

وأشارت الخريطة إلى تقسيم أوكرانيا إلى 4 أجزاء وأظهرت تحركات إلى مولدوفا لأول مرة، مما يرسل واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن إلى أن بيلاروسيا تخطط لتقديم المساعدة لروسيا على الرغم من نفي لوكاشينكو السابق، وفق موقع "ذا ديلي بيست".

فيما أبانت تقارير غربية أن موسكو، قد توسّع نطاق الحرب لتشمل مولدوفا، الدولة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، وهو ما تنفيه روسيا.

وكان لوكاشنكو أمر بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غرباً لحماية بيلاروسيا من أيّ هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM