انفجار مروع يضرب العاصمة الأوكرانية يشبه قنبلة نووية .. فيديو

تعرضت العاصمة الأوكرانية، ليل الأربعاء الخميس، لانفجارات هائلة كان واحدا منها أضخم مما سبقه في الحرب المستعرة مع روسيا منذ أسبوع.

وبدا وميض الانفجار الهائل الذي ضرب كييف وأضاء ليلها، مثل الوميض الذي تخلفه الانفجارات النووية المصغرة.

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية أنها تمكنت من التقاط صور لأكبر انفجارات ضربت كييف حتى الآن.

و حسب "سكاي نيوز عربية" كان مراسل القناة يتحدث أمام الكاميرا عندما وقع الانفجار، ثم أضاءت السماء، وتساءل ما هذا الذي حدث؟ ثم تلى ذلك وميض أكبر وصوت هائل، وكان الصدمة بادية على المراسل وفريقه.

وجرى الابلاغ عن أربعة انفجارات ضربت كييف بفارق بسيط فجر الخميس، وجاء ذلك بعد أن كسرت صفارات الانذار هدوء العاصمة الحذر عن الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وكان واحد من هذه الانفجارات هائلا بشكل يفوق أي انفجار آخر، وتسبب في حدوث هزة كبيرة في المدينة.

وفي وقت سابق، سقط صاروخ روسي بالقرب من محطة السكك الحديدية الرئيسية في جنوب كييف ليلة الأربعاء حيث يتم إجلاء آلاف النساء والأطفال.

وقالت السلطات الأوكرانية إن المبنى تعرض لأضرار طفيفة ولم يعرف بعد عدد الضحايا.

CBS News producer @redmanjustine captured the "biggest blasts we've ever seen" in the sky over #Kyiv, just as @charliecbs was coming off the air tonight in Ukraine pic.twitter.com/KgrseZb6gX