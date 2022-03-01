إسقاط 19 طائرة مسيرة في "حجة" اليمنية خلال أسبوع

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تواصلت المعارك في جبهات حرض بمحافظة حجة بين قوات الشرعية اليمنية، وميليشيات الحوثي الإرهابية، وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات تكبدت العديد من القتلى على يد قوات الجيش اليمني وغارات مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، فضلاً عن تدمير آليات قتالية متنوعة وإسقاط مسيرات مفخخة، بعد دخول منظومة دفاع جوي تابعة للتحالف إلى المنطقة.

وأكدت المصادر اليمنية إسقاط 19 طائرة مسيرة مفخخة حوثية خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تدمير ما يقارب 11 آلية حوثية خلال 24 ساعة الماضية، ومصرع أكثر من 36 من عناصر الميليشيات بينهم 6 من القيادات الميدانية.

وأعلن التحالف أنه نفذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات في حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تدمير 14 آلية قتالية وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

وفي مأرب، تم إفشال محاولة تسلل للحوثيين باتجاه اللجمة على تخوم البلق الشرقي، في حين قصفت مقاتلات التحالف آليات قتالية للحوثيين جنوب البلق الشرقي، وأخرى في مديريتي مدغل وصرواح.

وفي تعز، استهدفت مدفعية الجيش اليمني والمقاومة، مخزن أسلحة تابع للميليشيات في منطقة الحوبان شرق المدينة ما أدى لوقوع انفجارات ضخمة في المخزن الذي يضم قذائف متنوعة.

وفي صعدة، استهدفت قوات الجيش اليمني مواقع حوثية في مديريتي شدا ومنبه، ما خلف قتلى في صفوف الميليشيات، فضلا عن تدمير تحصينات للحوثيين في مديرية باقم شمال المحافظة.

وفي الجوف، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في مديرية الحزم، محققة إصابات مباشرة ودقيقة.

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