رئيس الشيشان يكشف خسائر قواته في أوكرانيا

المصدر: جروزني - د ب أ

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مقتل اثنين من قواته وإصابة ستة آخرين خلال المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القول: "نأسف لسقوط ضحايا بين قوات جمهورية الشيشان. لقي اثنان حتفهما وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة".

وكان قديروف أعلن السبت الماضي أن مقاتلين شيشانيين انتشروا في أوكرانيا، للمشاركة في العملية الروسية.

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