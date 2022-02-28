تدمير تعزيزات للميليشيات الحوثية في جبهات عدة باليمن

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

ارتفعت وتيرة المواجهات بين قوات الشرعية اليمنية والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، في جبهات حجة ومأرب وتعز، وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة من الغارات المركزة والدقيقة ما أدى إلى مصرع عناصر وقيادات حوثية، وتدمير آليات قتالية متنوعة تابعة للميليشيات.

وأكدت مصادر ميدانية في حجة، أن معارك طاحنة تشهدها جبهات حرض وعبس شمال حجة، في ظل محاولات الميليشيات التي أرسلت ثلاثة ألوية قتالية إلى تلك المناطق بهدف استعادة المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش اليمني والمقاومة مؤخرا.

وتمكنت مدفعية القوات اليمنية وغارات التحالف، من تدمير دبابتين، ومخزن ذخائر للميليشيات شمال عبس، كما دكت تحصينات حوثية مستحدثة في محيط قرية بني حسن بمديرية عبس.

وفي تعز، لقي 25 عنصراً من الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرين في كمين محكم نفذته قوات الجيش والمقاومة لمجاميع حوثية حاولت التسلل نحو معسكر الدفاع الجوي في شمال غرب المدينة.

وفي مأرب، تواصلت المعارك في المحور الرملي جنوب المدينة، وتم خلالها تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرها.

وفي صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف موقعاً للميليشيات في منطقة الفرع بمديرية كتاف شمال المحافظة، ما أدى إلى مصرع 10 من عناصر الميليشيات.

وفي الجوف، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة الاجاشر بالمحور الشمالي، حيث تدور معارك بين الجيش اليمني والقبائل، وميليشيات الحوثي لليوم الثاني على التوالي.

وفي الضالع، تبادلت القوات المشتركة و الجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، القصف بمختلف أنواع الأسلحة في شمال المحافظة، وتم تدمير آليتين قتاليتين للحوثيين، وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية عديدة.

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