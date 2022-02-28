الحظر الغربي يمنع طائرة وزير خارجية روسيا من الوصول إلى جنيف

المصدر: عواصم - وكالات

ألغى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، زيارته المقررة لمقر الأمم المتحدة في جنيف نظرا إلى "العقوبات على روسيا" التي فرضتها دول غربية، وفق ما أعلنت بعثة موسكو في جنيف، الاثنين.

وألغى لافروف زيارته "نظرا إلى الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على روسيا"، بحسب ما أفادت البعثة على تويتر.

وكان من المقرّر أن يعقد لافروف مؤتمرًا صحفيًا مرتقبًا جدًا.

كما كان من المقرر أيضًا أن يلقي خطابًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح الثلاثاء.

وتعقد الجمعية العامة في الامم المتحدة جلسة طارئة الاثنين لمناقشة النزاع في أوكرانيا.

والهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة".

وصوّتت روسيا والصين ضدّ انعقاد الجلسة.

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