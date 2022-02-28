روسيا تضع مراكز التحكم بالثالوث النووي في حالة تأهب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة، وتم وضعها في حالة تأهب.

ويشير مصطلح الثالوث النووي إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الاستراتيجية والتي تتألف من قاذفة قنابل استراتيجية، صاروخ باليستي عابر للقارات، صواريخ بالستية تطلق من الغواصات.

وحسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية للصحافيين، فإن شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذا لأمره، بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وقال إن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الروسية لليوم الخامس عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا.

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