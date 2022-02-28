المكتبات العامة تجذب لبنانيين تضاءلت قدرتهم على شراء كتب جديدة

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

عصر كل يوم جمعة، تصطحب منيرة، طفلها (إيليا) إلى مكتبة عامة في بيروت لحضور «ساعة القصة»، واستعارة قصص جديدة، بعدما أزالت على غرار لبنانيين كثر شراء الكتب من قائمة أولوياتها، مع ارتفاع ثمنها جرّاء الأزمة الاقتصادية.

فور وصولهما إلى المكتبة العامة لبلدية بيروت في محلة الباشورة، يتجوّل الصغير (خمس سنوات) بين الرفوف. يتصفح كتاباً يضمّ رسومات، قبل أن يجلس على أريكة ملوّنة في الركن المخصص للأطفال.

وتقول منيرة لوكالة «فرانس برس»: «وصلنا إلى مرحلة لا نجد مكاناً أصطحبه إليه، في ظل تفشي (كورونا)، والوضع الاقتصادي الذي نعيشه». لكن مع بدء ارتياد المكتبة العامة «نمضي وقتاً في مكان آمن ومريح وقريب من المنزل، حيث بإمكانه أن يلعب ويلوّن ويستعير الكتب»، و«مالياً، نوفّر كلفة التنقل وثمن الكتب، التي يمكن أن يملّ منها بعد ثوان».

خروج من الروتين

وترتفع قهقهة الأطفال في كل مرة تصرخ الحكواتية وهي تتقمّص شخصية دُمية أو دجاجة تحركها بيدها أمامهم، بينهم (إيليا)، الذي تقول والدته: «إنه يستمدّ طاقة إيجابية تخرجه من الروتين الذي نعيشه».

ومنيرة واحدة من مئات الأمهات والآباء الذين يقبلون بشكل متزايد على ثلاث مكتبات عامة تابعة لبلدية بيروت تتولى إدارتها «جمعية السبيل»، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1997، وتعمل على الترويج للمطالعة وتأمين الوصول الحر إلى المعلومات. وتوضح أمينة مكتبة الباشورة، سمر شقير، لـ«فرانس برس»: «لم يعد بمقدور الناس شراء الكتب، خصوصاً كتب الأطفال المؤلفة في معظمها من صفحات قليلة وفيها صور، ويدفعون ثمن الكتب المستوردة من الخارج، باليورو أو الدولار»، فيما خسرت الليرة 90% من قيمتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي. وتقول شقير: «الأصداء التي نسمعها من الأهالي أن هذا مكان نصطحب إليه أولادنا لقضاء ساعتين مجاناً في ظل الأزمة»، التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وتجاوز عدد المشتركين في المكتبة عتبة الـ3000، وفق شقير، التي تتحدث عن «إقبال متزايد منذ سنة، سواء للقراءة أو الاستعارة».

الأسعار بالدولار

في مكتبات البيع ودور النشر، ارتفعت أسعار الكتب، سواء المطبوعة في لبنان، أو المستوردة من الخارج لارتباطها بالدولار، وهو ما أثّر سلباً في الإقبال.

وتشرح لانا حلبي، (33 عاماً)، وهي شريكة مؤسِسة في «مكتبة الحلبي» في محلة الطريق الجديدة في بيروت، لـ«فرانس برس»: «أسعار الكتب الجديدة بالدولار وتتأثر بسعر الصرف المرتفع والمتقلب، ما جعل أسعارها مرتفعة جداً في وقت لم يتغير الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة أي 32 دولاراً اليوم)».

مع تخطي ثمن العديد من الكتب المستوردة الحدّ الأدنى للأجور، لم يعد بمقدور القرّاء، وفق حلبي، أن يضعوا الكتب على قائمة أولوياتهم، وهو ما انعكس بشكل سلبي علينا وعلى كل دور النشر.

وبات اللبنانيون عاجزين عن تأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم الرئيسة في بلد أصبح أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، وفقد فيه عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم على وقع تراجع قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق.

الطلب على الروايات

في المكتبة العامة في الجعيتاوي، الموجودة داخل حديقة عامة نادرة في بيروت، يزداد الطلب تدريجياً على الروايات، وفق ما تشرح أمينة المكتبة، جوزيان بدرا، لـ«فرانس برس».

وتقول: «باتت الكتب باهظة الثمن والناس غير قادرة على تحمّل كلفتها، خصوصاً الروايات المطلوبة بكثرة في المنطقة، سواء بالفرنسية أو بالعربية».

وأضافت أن المكتبة استقدمت أكثر من 300 كتاب جديد إلى رفوفها، خلال الشهرين الماضيين لتلبية الطلبات المتزايدة.

وتقصد الطالبة ألين ضو، (21 عاماً) دورياً مكتبة الجعيتاوي للدرس بهدوء أو قراءة كتب تساعدها في تحصيلها الجامعي.

وتقول: «كطالبة آداب، أحتاج دائماً إلى القراءة، فأدخر المال لأشتري المؤلفات الأساسية، وأفضل أن أستعير الروايات من هنا».

- تحدّيات - رغم هذا المتنفس، الذي تشكّله المكتبات العامة، يقول المنسّق التنفيذي لجمعية السبيل، علي صباغ، لـ«فرانس برس»: «إن التحدّيات كبيرة».

وتزداد التحدّيات بشكل كبير لأننا ندير هذه المكتبات بشراكة مع بلدية بيروت، التي كانت تؤمن بحدود 80% من الميزانية التشغيلية للمكتبات بالليرة، التي فقدت قيمتها.

على غرار بقية مؤسسات القطاع العام، تقلّصت قدرة بلدية بيروت على وقع الأزمة على تقديم الخدمات الرئيسة في العاصمة، في ظل تراجع إيراداتها وتدهور قيمة موازنتها.

وتحاول إدارة المكتبات، وفق صبّاغ، التواصل قدر الإمكان مع مانحين قادرين على إمدادنا بالدعم اللازم حتى نتمكن من الاستمرار، لأن الاعتماد على الإدارات العامة في هذا الوقت بات صعباً جداً.

ويقول: «بات تحدياً كبيراً أن نستمر في توفير الكتب والخدمات الثقافية من نشاطات وإنترنت مجاني، خصوصاً أن الممولين في فترة الأزمات يتجهون كذلك إلى ما يعتبرونه حاجات أساسية لدعمها».

لكنّ في لبنان الغارق في أزماته، يحتاج اللبنانيون أكثر فأكثر إلى مساحات مماثلة. وتقول الطالبة الجامعية، فالنتينا حبيس، التي ترتاد مكتبة الجعيتاوي منذ طفولتها، بينما تجلس أمام حاسوبها: «في خضمّ الأزمات الاقتصادية، نحتاج إلى أماكن ثقافية.. إلى مساحات تنمّي الفكر والثقافة، لأن الثقافة هي أساس المجتمع».

• ترتفع قهقهة الأطفال في كل مرة تصرخ الحكواتية وهي تتقمّص شخصية دُمية أو دجاجة تحركها بيدها أمامهم، بينهم إيليا، الذي تقول والدته: «إنه يستمدّ طاقة إيجابية تخرجه من الروتين الذي نعيشه».

• أمينة مكتبة الباشورة، سمر شقير، لـ«فرانس برس»: «لم يعد بمقدور الناس شراء الكتب، خصوصاً كتب الأطفال المؤلفة في معظمها من صفحات قليلة وفيها صور، ويدفعون ثمن الكتب المستوردة من الخارج، باليورو أو الدولار».



• اللبنانيون باتوا عاجزين عن تأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم الرئيسة في بلد أصبح أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، وفقد فيه عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم على وقع تراجع قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق.

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