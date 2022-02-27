بوتين يتّهم أوكرانيا بإهدار فرصة المحادثات

المصدر: موسكو - وكالات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا ب"إهدار الفرصة" لإجراء محادثات يريد أن يفرض عقدها في بيلاروس، البلد الذي نفّذت منه روسيا جزءا من غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "الوفد الروسي موجود في مدينة غوميل البيلاروسية ومستعد للتفاوض مع ممثلي كييف، وهؤلاء لم ينتهزوا هذه الفرصة حتى الآن" بحسب بيان للكرملين.

وقال الكرملين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عرض خدمات بلاده كوسيط للسلام في أوكرانيا، موضحاً أن المكالمة جاءت بمبادرة إسرائيلية.

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