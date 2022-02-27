قديروف يتباهى بقواته.. ويؤكد: سننفذ أوامر بوتين تحت أي ظرف !

المصدر: موسكو – رويترز

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مقاتلين شيشانيين انتشروا في أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم.

وفي مقطع مصور بُث على الإنترنت تباهى قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن وقال إن القوات الروسية يمكنها بسهولة السيطرة على المدن الأوكرانية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة كييف، لكن مهمتها هي تجنب وقوع خسائر في الأرواح.

وقال: "حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، لم يسقط من رجالنا قتيل واحد، أو مصاب واحد، أو حتى أصيب رجل واحد بنزلة برد"، نافياً ما قال إنها تقارير كاذبة من المصادر الأوكرانية عن سقوط ضحايا.

ومضى قائلاً: "اتخذ الرئيس بوتين القرار الصحيح وسننفذ أوامره تحت أي ظرف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news