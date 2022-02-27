أوكرانيا تعلن تدمير وحدة تابعة لقوات قديروف

المصدر: كييف - د ب أ

أعلن الجيش الأوكراني تدمير وحدة، تابعة لقوات الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، بالقرب من بلدة "هوستوميل"، بمنطقة كييف.

ونشر البرلمان الأوكراني على تطبيق "تليجرام" أنه "تم تدمير وحدة تابعة لقوات (الزعيم الشيشاني قديروف)، قرب هوستوميل ، وأن قائد الفوج، رقم 141، من الوحدة الشيشانية بالحرس الروسي، ماجوميد توشاييف قد قتل مع المجموعة".

وتم رصد وحدات تابعة لقوات قديروف أيضا في اتجاه منطقة خاركيف، تحمل العلامة "زد" على مركباتها. وحاليا، فإن تلك المركبات في طريقها من منطقة "سومي" إلى العاصمة كييف.

ورمضان قديروف هو زعيم منطقة "الشيشان" الروسية، وحليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير وشن غزوا واسع النطاق، فيما تم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا والإعلان التعبئة العامة.

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