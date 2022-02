"سي إن إن": روسيا تجهز مفاجأة الحرب.. فيديو يرصد وصول "قاذفة اللهب" أخطر الأسلحة في العالم ! فيديو

رصدت مقاطع فيديو شاحنة عسكرية روسية قرب أوكرانيا، وتحمل على متنها راجمة صواريخ تعرف باسم "قاذفة اللهب"، وهي واحدة من أخطر الأسلحة في العالم.

ونشر مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية، فريدريك بليتغن، شريط فيديو على حسابه الموثق بـ"تويتر" يظهر شاحنة عسكرية روسية تحمل راجمة الصواريخ الضخمة.

وكتب بليتغن معلقا على الفيديو :" نشر الجيش الروسي قاذقة اللهب TOS-1 والتي تطلق الصواريخ الحرارية، جنوبي بيلغورود (مدينة روسية على حدود أوكرانيا)".

والصواريخ الحرارية تعني تلك الصواريخ التي يجري توجيهها بالأشعة تحت الحمراء التي يطلقها الهدف.

وراجمة الصواريخ الثقيلة (TOS-1)، تندرج ضمن سلاح قاذفة اللهب، وتعتبر واحدة من أقوى الأسلحة غير النووية في العالم.

وكان الجيل السابق من هذه القاذفة قد دخل الخدمة في الجيش السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي.

وهذه القاذفة حسب "سكاي نيوز عربية" عبارة عن آلة عسكرية منجنزرة فوقها راجمة صواريخ، بعدد أقل من تلك التي كانت في النسخة الماضية.

واعتبر موقع (washingtonexaminer) الأميركي أن استقدام هذه الأسلحة يعني أن الروس سوف يطلقون العنان للأسلحة الحرارية والقصف العشوائي، خاصة بعد القتال الشرس الذي أبداه الأوكرانيون.

وقدر أن هذا الأمر من "الأخبار القاتمة"، خاصة إذا ما جرى النظر إلى سلوك روسيا في استخدام هذا النوع من الأسلحة في الماضي.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3