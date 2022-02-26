القوات الروسية تدمر سدا أقامته أوكرانيا لمنع الماء عن القرم (فيديو)

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي أكسيونوف حاكم منطقة القرم التي ضمتها روسيا اليوم السبت قوله إن القوات الروسية دمرت سدا خرسانيا أقيم في منطقة خيرسون الأوكرانية عام 2014 لمنع المياه عن شبه جزيرة القرم.

ومنعت أوكرانيا إمدادات المياه العذبة عن القرم بإقامة سد على قناة تزود المنطقة بنحو 85 % من احتياجاتها قبل أن تضمها موسكو عام 2014.

🎖مقطع يوضح تدمير القوات الروسية للسد pic.twitter.com/Zxu2wqVueI — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 26, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news