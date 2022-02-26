ما سر "الفرن الروسي" المتنقل الذي شوهد في شوارع أوكرانيا ؟

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أكدت قناة "فوكس نيوز" أن موقع الأسلحة والآليات في روسيا يتضمن محرقة متحركة للجثث، مثبتة على مركبة ويمكن نشرها إذا لزم الأمر أثناء الحرب المستمرة على أوكرانيا.

وبحسب ما أفادت صحيفة "التلغراف" وقناة "فوكس نيوز" شوهدت محرقة الجثث المتنقلة بين القوات الروسية التي واصلت، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تقدمها نحو دولة أوكرانيا المجاورة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لصحيفة "The Telegraph" إن محرقة الجثث المتنقلة يمكن استخدامها كوسيلة لتقليل ظهور الخسائر العسكرية الروسية.

وتقدمت القوات الروسية في جهودها للسيطرة على كييف العاصمة الأوكرانية، باستخدام ما يُعتقد أنها وسيلة لتطويق البلاد في أعقاب سلسلة من الهجمات الجوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news