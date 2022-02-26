المجلس العالمي للتسامح والسلام يعرب عن قلقه تجاه التطورات الخطيرة بين أوكرانيا وروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، عن قلقه العميق تجاه التطورات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، داعيا إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض بدلا من الحرب والدمار.

وحث الجروان - في بيان له اليوم - المجتمع الدولي عبر الحكومات والأطر المؤسسية، لبذل كل الجهود لإحلال السلم والأمن الدوليين، وتفويت الفرصة أمام أي "فتنة" قد توقع البشرية في حروب.

وأكد الجروان، أن "السلام والتسامح" هما أساسا الاستقرار والأمن والأمان والتعايش والرخاء والتنمية والرفاهية ..مشددا على ضرورة التشبث بهما من أجل حماية شعوب العالم أجمع.

ودعا الجروان اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى التهدئة والأخذ في الاعتبار بأن الحوار هو الحل الأمثل لتفادي الخسائر البشرية والمادية، داعيا إلى تحييد استخدام القوة بين الدول عند الوصول لقضايا خلافية والعمل على تسويتها عبر طاولات الحوار والتفاوض.

وتمنى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، للشعب الأوكراني والبشرية جمعاء، السلامة من أي سوء أو مكروه، داعيا إلى مراعاة الظروف الصعبة في أوكرانيا وتقديم العون الإنساني اللازم.

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