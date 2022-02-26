"التحالف" ينفذ 19 استهدافا ضد الحوثيين.. ومعارك في حجة ومأرب وتعز

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، انه نفذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب وحجة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت لتدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

من جهة أخرى أكدت مصادر عسكرية في القوات المشاركة في تحرير مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، أن المعارك في جبهات حجة، تجري وفقا ما هو مخطط لها، وتحقق الأهداف المرسومة من قبل قيادة قوات الجيش، والتحالف العربي.

وأوضحت المصادر، ان المعارك حققت أهدافها المرحلية، وتبقت النتائج النهائية للمعركة حيث يجري العمل عليها، وان المعركة كبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما قوامه "لواءين عسكريين"، فضلا عن كمية العتاد الذي تم تدميره، بما في ذلك المسيرات والصواريخ الباليستية.

وأفادت المصادر، بان مقاتلات التحالف العربي، شكلت الرادع الأول، والمحور البارز في معارك جبهات حجة الدائرة في مديريات "حرض وعبس ومستبأ"، وكان لها الدور البارز في إفشال جميع خطط، وتحركات الميليشيات في معركة تحرير حرض، وما تلاها من عمليات استنزاف للحوثيين.

ميدانيا، تواصلت المعارك بين قوات الشرعية اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات شرق مديرية حرض، وفي بني حسن، قرية الظهر قرب سوق البداح في مديرية عبس، تم خلالها إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه المناطق المحررة، وتكبيدها خسائر كبيرة.

وكانت جبهات شمال حجة، شهدت إسقاط مسيرتين مفخختين للميليشيات، احدها في حرض والثانية في مديرية عبس، وتدمير عدد من الآليات القتالية بينها دبابة في غارات لمقاتلات التحالف، فضلا عن مصرع وإصابة عناصر من الحوثيين.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة، استهدفت مواقع وآليات قتالية حوثية في حجة، والبيضاء ومأرب، محققة إصابات مباشرة.

وفي مأرب، تواصلت معارك الكر والفر في جبهات المحور الرملي بين الفليحة والردهة وأم ريش، فيما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في مديرية الجوبة جنوب المحافظة، ما خلف 20 قتيلا وعدد من الجرحى وفقا لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن العملية كانت نوعية ودقيقة.

وفي الضالع، أقرت الميليشيات الحوثية بمصرع القيادي الميداني احمد حسن الغرباني، المكنى "أبو ياسر"، نائب مدير الأشغال للشؤون المالية بمديرية السبعين، في العاصمة اليمنية صنعاء، أثناء مشاركته في القتال بجبهات شمال غرب محافظة الضالع.

وفي تعز، تواصلت المعارك بين الجانبين في الجبهة الشرقية للمدينة، تركزت في وادي صالة والتشريفات، بينما واصلت الميليشيات قصفها للأحياء السكنية في شرق المدينة.

وفي العاصمة صنعاء، سمع دوي انفجار ضخم جنوب العاصمة، يعتقد انه لصاروخ باليستي فشلت الميليشيات في إطلاقه وانفجر عند إطلاقه ما تسبب بحدوث انفجار ضخم ، وخلف قتلى وجرحى من الحوثيين.

وفي إطار الانتهاكات، أقدمت الميليشيات على اقتحام منزل صالح غالب الأحمدي، احد مشايخ مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وقامت بالعبث بمحتوياته، بحجة أنها من أعضاء المقاومة المحلية في ريمة.

وفي البيضاء، ذكر مركز رصد للحقوق والتنمية، أنه رصد أكثر من 1540 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين في المحافظة العام الماضي، توزعت بين القتل والشروع في القتل والتهجير القسري واقتحام ومصادرة منازل ومنشآت خاصة وعامة، وضحايا الغام، وغيرها من الجرائم.

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