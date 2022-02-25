قوات شيشانية تردد "الله أكبر" استعدادا للانضمام إلى القوات الروسية (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو جديد استعداد آلاف المقاتلين من الشيشان، للانضمام إلى صفوف القوات الروسية لغزو أوكرانيا، مرددين "الله أكبر".

ورصد مقطع الفيديو، المتداول عبر موقع تويتر، احتشاد أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، وهي تستعد للمشاركة في الغزو الروسي على أوكرانيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك قال رئيس الشيشان: "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف"، مشيرًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين سيتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيتمركزون في أكثر المواقع سخونة.

شاهد: قوات شيشانية تردد "الله أكبر" استعدادا للانضمام إلى صفوف القوات الروسية https://t.co/DxjZpEXwb8 pic.twitter.com/yyrxcfNwdF — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 25, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news