نجت بأعجوبة.. دبابة روسية تدهس عمدا سيارة امرأة مُسنة في أوكرانيا (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أثار فيديو دهس دبابة روسية لسيارة مدنية بداخلها سيدة مسنة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهر فيديو جديد تم تداوله بشكل واسع، لحظة دهس السيارة من زاوية مباشرة وقريبة، وسط أصوات صراخ حسب صحيفة المرصد.

وفي مقطع مصور آخر، كان قد نشر صباح اليوم، يظهر مجموعة من الرجال وهم يحاولون إخراج سيدة مسنة التي كانت عالقة داخل السيارة، وقد نجت بأعجوبة على الرغم من أن الدبابة دهستها مرتين.

شاهد.. فيديو جديد من زاوية قريبة لحظة دهس دبابة روسية بشكل متعمد لـ سيارة بداخلها ركاب " في أوكرانيا https://t.co/Wke5uWZNmR pic.twitter.com/0RaHF1I0HF — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 25, 2022

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