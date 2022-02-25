بالأرقام.. حصاد اليوم الأول للغزو.. ماذا خسرت روسيا وأوكرانيا؟

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أسفر #الغزو_الروسي على #أوكرانيا عن العديد من الخسائر البشرية والعسكرية، على مدار الـ24 ساعة الماضية، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات العسكرية، حسب صحيفة المرصد.

وعن خسائر اليوم الأول للغزو الروسي على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية تكبدها خسائر كبيرة ما بين قتلى وجرحى وتدمير دبابات وعتاد دفاعية.

خسائر أوكرانيا:

وذكرت تقارير دولية أن خسائر أوكرانيا، في اليوم الأول للحرب، بلغت نحو 316 قتيلا، و137 جريحًا، وأكثر من 100 ألف نازح، وتدمير أكثر من 118 موقع عسكري في أوكرانيا، وخسارة مواقع بارزة في العاصمة كييف، أبرزها جزيرة زميني، ومحطة تشرنوبيل النووية، وقاعدة عسكرية قرب كييف.

أوكرانيا تعدد خسائر روسيا:

وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلامية دولية، أنها دمرت أكثر من 30 دبابة روسية، و7 طائرات و6 مروحيات.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أسقطت نحو 800 من القتلة والمصابين بين القوات الروسية منذ بدء العمليات العسكرية.

وبحسب تصريحات وزير الدفاع البريطاني فإن عدد القتلى من الجيش الروسي بلغ 450 جنديًا على الأقل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

روسيا تحصد خسائرها:

وكشفت روسيا حجم الخسائر التي تعرضت لها خلال اليوم الأول من العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، وفقا لموقع روسيا اليوم، أنه تم تعطيل 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية عن العمل، من بينها 36 محطة رادار، و11 مطارا عسكريا، و13 مركزا للقيادة والاتصالات، و14 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية، و5 طائرات بدون طيار، وتدمير 41 وحدة من المركبات العسكرية و18 دبابة ومركبة قتالية مصفحة و7 قاذفات صواريخ.

و تستمر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لليوم الثاني على التوالي، والهجمات المرتدة من الجيش الأوكراني ومحاولات الصمود في مواجهة الهجمات الروسية، وسط استعدادات من الآلاف من المقاتلين الشيشان إلى الانضمام إلى صفوف القتال الروسية ضد أوكرانيا خلال الساعات المقبلة.

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