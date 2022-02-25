شاهد.. أوكراني على قدميه يحاول منع قافلة عسكرية روسية من دخول بلاده (فيدبو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو محاولة أوكراني اعتراض قافلة عسكرية روسية خلال دخولها بلاده.

وأظهر الفيديو المتداول، قافلة عسكرية كبيرة، بينما يحاول الأوكراني اعتراض طريقها دون خوف على قدميه.

وتعيش كييف حالة من الاستنفار ، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني في منطقتي أوبلنسكي شمال شرق العاصمة الأوكرانية، وجيتومير شرقها.

مواطن أوكراني يحاول اعتراض قافلة عسكرية روسية لدى دخولها بلاده. pic.twitter.com/UHzWBz5uNp — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 25, 2022

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