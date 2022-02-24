اليمن.. مصرع قيادات حوثية بارزة وإسقاط مسيرة في حرض

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

نفذت مقاتلات التحالف العربي عملية عسكرية واسعة ضد مواقع، وأهداف وآليات قتالية لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة، شملت مواقع وأهداف وآليات قتالية، ودمرت تعزيزات تضم مدرعات وعربات أسلحة تم الدفع بها إلى مديرية عبس من ذمار وعمران وصعدة.

وأكدت مصادر ميدانية، تنفيذ مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في عبس وحرض ومستبأ، ما أدى لتدمير آليات قتالية متنوعة للحوثيين، فضلا عن مصرع العديد من العناصر بينها قيادات ميدانية بارزة، كما تم تدمير طائرة مسيرة حوثية في سماء حرض.

وأفادت المصادر بان القيادي الحوثي أحمد حسن الغرباني، والقيادي المقدم عبده حسين تاج الدين، المقربان من عبدالملك الحوثي لقيا مصرعهما في الغارات، إلى جانب المشرف على عمليات الحوثي في حرض " محمد مجاهد الزايدي"، إلى جانب القيادي مازان القاضي، مسؤول الإمداد والتسليح في المنطقة الخامسة التابعة للحوثيين.

ووفقا للمصادر فان من بين القتلى الحوثيين ، هاشم مقبل، مسؤول تزويد منصات إطلاق الصواريخ بالوقود والطاقة، وسامي مرشد صلاح (أبو حرب) مسؤول نقل الذخائر بين ثكنات الحوثيين في حجة.

وتزامنت الغارات مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش اليمني، والميليشيات في جبهات متفرقة من مديريتي حرض وعبس، بعد استقدام تعزيزات من الجانبين.

وواصلت الميليشيات إرسال تعزيزات قتالية إلى جبهات حرض وعبس بحجة، مستخدمة مركبات مدنية خوفا من استهدافها بغارات التحالف، فيما أكدت مصادر طبية في حجة، رفض مشافي حجة استقبال مزيد من الجرحى والقتلى الحوثيين القادمين من جبهات حرض وعبس، وانه تم تحويلها نحو صنعاء ومناطق أخرى، بعد أن امتلأت تلك المشافي.

وفي مأرب، تدمير تعزيزات حوثية من قبل مقاتلات التحالف، عند وصولها إلى مديرية ماهلية جنوب مأرب، تضم آليات قتالية متنوعة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى حوثيين، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة تدمير ثلاث عربات تحمل أسلحة حوثية جنوب مأرب بعد قدومها من البيضاء.

وشهدت جبهات المحور الرملي في الجبهة الجنوبية لمأرب، معارك كر وفر بين الجانبين، تم فيها قصف مواقع حوثية في محيط الفليحة وقرون البور ما خلف قتلى وجرحى حوثيين.

وفي صعدة، شنت قوات الجيش اليمني هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات في منطقة "آل الشيخ" بمديرية منبه، ما أدى لتدمير تحصينات وآليات قتالية حوثية، ومصرع وإصابة عناصر حوثية كانوا في المواقع المستهدفة.

وفي الضالع، صدت القوات المشتركة والجنوبية، هجمات حوثية للمرة الثالثة على مدى يومين، باتجاه مواقعها في حبيل العبدي والفاخر، وبتار غرب مديرية قعطبة، وأجبرتها على التراجع نحو مديرية الحشاء، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي تعز، لقي 13 حوثيا مصرعهم وأصيب آخرين في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني والمقاومة، في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي غرب تعز.

من جانبها جددت ميليشيات الحوثي، الخميس، استهدف الأحياء السكنية بمدينة تعز، أطلقت عدداً من القذائف صوب الأحياء السكنية لمدينة تعز، بشكل عشوائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news