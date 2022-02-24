بالفيديو.. جونسون: "بوتين لن يستطيع غسل يده من دماء الأوكرانيين"
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العالم والتاريخ سيدينان ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أعطى أوامره للجيش بغزو أوكرانيا.
وأضاف جونسون في كلمة حول الوضع في أوكرانيا: "بوتين سيدان أمام العالم والتاريخ، ولن يتمكن أبدًا من تطيهر يديه من دماء أوكرانيا".
وواصل: "بريطانيا والحلفاء بذلوا كافة الجهود الدبلوماسية، حتى الساعة الأخيرة، توصلت إلى أن بوتين كان عازمًا على مهاجمة جاره مهما فعلنا، الآن نراه على حقيقته معتديًا ملطخًا بالدماء".
#جونسون: العالم والتاريخ سيدينان ما قام به الرئيس #بوتين— العربية (@AlArabiya) February 24, 2022
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