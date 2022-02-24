شاهد: المروحيات الروسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب كييف
وثق مقطع فيديو مروحيات مقاتلة روسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب عاصمة أوكرانيا كييف.
كما وثق مقطع آخر مشاهد لمروحية روسية تم إسقاطها قرب كييف، بحسب السلطات الأوكرانية.
#روسيا_اوكرانيا— صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 24, 2022
شاهد: المروحيات الروسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب كييف عاصمة أوكرانيا pic.twitter.com/8xmZT8MBCn
ووثق أيضا مقطع آخر مشاهد لمقاتلات روسية تحلق على علو منخفض فوق مدينة #خاركيف الأوكرانية.
#روسيا_اوكرانيا— صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 24, 2022
شاهد.. مقاتلات روسية تحلق على علو منخفض فوق مدينة #خاركيف الأوكرانية https://t.co/6thKjO0ioM pic.twitter.com/33Ta7LRVUn
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية التي شنتها روسيا، وأكد أن لدى بلاده كافة الموارد الضرورية والبنوك تعمل كالمعتاد، داعيًا للوحدة للدفاع عن البلاد وعن حرية الشعب الأوكراني.
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