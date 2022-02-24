المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو مروحيات مقاتلة روسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب عاصمة أوكرانيا كييف.

كما وثق مقطع آخر مشاهد لمروحية روسية تم إسقاطها قرب كييف، بحسب السلطات الأوكرانية.

#روسيا_اوكرانيا

شاهد: المروحيات الروسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب كييف عاصمة أوكرانيا pic.twitter.com/8xmZT8MBCn — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 24, 2022

ووثق أيضا مقطع آخر مشاهد لمقاتلات روسية تحلق على علو منخفض فوق مدينة #خاركيف الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية التي شنتها روسيا، وأكد أن لدى بلاده كافة الموارد الضرورية والبنوك تعمل كالمعتاد، داعيًا للوحدة للدفاع عن البلاد وعن حرية الشعب الأوكراني.

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