بالفيديو.. لحظة إسقاط "التمساح" الروسي قرب كييف

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو، مشاهد لإسقاط طائرة عسكرية روسية والمعروفة بإسم التمساح الروسي قرب كييف بأوكرانيا.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت اليوم الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية، بالإضافة إلى طائرة مروحية أخرى، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، أكد على أن القوات المسلحة الأوكرانية “جاهزة”، وأن بلاده لن تتخلى عن استقلالها.

وناشد زيلينسكي في كلمة ألقاها اليوم الخميس ونقلتها شبكة “سي إن إن” الأميركية – كل من لديه خبرة عسكرية للانضمام إلى قوات الدفاع الأوكرانية، كما حث المواطنين على التبرع بالدم لوجود جنود جرحى في المستشفيات.

🚨مشاهد لإسقاط "التمساح" الروسي قرب كييف pic.twitter.com/PQNvbIZNq9 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 24, 2022

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