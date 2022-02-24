ماكرون: التحرك الروسي ضد أوكرانيا سيؤدي لعواقب وخيمة وطويلة الأمد على أوروبا

المصدر: باريس - رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب بثه التلفزيون إن فرنسا ستقف مع أوكرانيا مضيفا أن التحرك الروسي ضد الدولة الواقعة في شرق أوروبا سيكون له عواقب "وخيمة وطويلة الأمد" على القارة.

وغزت قوات روسية أوكرانيا برا وجوا وبحرا اليوم الخميس في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتخشى الدول الغربية من اتساع الصراع الذي نشب إلى نطاق لم تشهده أوروبا منذ حرب يوغوسلافيا والصراع في الشيشان في تسعينيات القرن الماضي على الأقل، عندما قتل مئات الآلاف وفر الملايين.

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