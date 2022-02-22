حلف الناتو: إجراءات روسيا في دونباس غزو جديد لأوكرانيا

المصدر: بروكسل - د ب أ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن نشر قوات روسيا في منطقة دونباس هو غزو جديد لأوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ: "ما نراه الآن هو أن دولة تعرضت لغزو بالفعل تعاني من غزو جديد"، في إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

كما رحب الأمين العام للحلف العسكري بقرار ألمانيا سحب اعتماد خط أنابيب نوردستريم 2 بعدما اعترفت روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كجمهوريتن مستقلتين.

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