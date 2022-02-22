إفشال هجمات "حوثية" في ثلاث محافظات يمنية

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أفشلت قوات الشرعية اليمنية، محاولات تسلل وهجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية، في جبهات صعدة ومأرب وحجة، وكبدتها خسائر كبيرة بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات اليمنية وجهت ضربات موجعة للميليشيات في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وكبدتها خسائر كبيرة، وذلك بعد يوم واحد من إفشال محاولة التفاف حوثية على المواقع التي تم تحريرها بالمنطقة قبل أيام.

وفي مأرب، أحبطت مقاتلات التحالف هجوما حوثيا هدف لاختراق الجبهة الرملية جنوب المحافظة، بهدف الوصول إلى جبل البلق الشرقي، لفك الحصار عن عناصرها المحاصرين منذ شهر في البلق.

وذكرت مصادر ميدانية، أن غارات التحالف أفشلت هجوما واسعا للحوثيين في المحور الرملي في الفليحة وكبدتها خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وآلياتها القتالية.

في الاثناء، قتل مدني يدعى عبدالرزاق حسن، وأصيب آخر، جراء انفجار لغم حوثي بسيارة كانوا يستقلونها في مديرية حريب المحررة جنوب مأرب، كما توفي ثلاثة مدنيين في قرية العجارم بمديرية صرواح غرب مأرب جراء انفجار لغم حوثي.

وفي حجة، تواصلت المعارك لليوم التاسع عشر على التوالي، حيث تزايدت حدة المواجهات خلال الساعات القليلة الماضية، في جبهات حرض وحيران وعبس، بعد أن دفعت الميليشيات بحشود كبيرة تجاه شمال حجة بهدف استعادة المواقع المحررة حديثا.

وذكرت مصادر ميدانية، أنه تم تدمير أنفاق حوثية في حرض، من قبل مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف، كما تم تدمير 16 مدرعة حوثية ما خلف أكثر من 30 قتيلا حوثيا شمال سوق البداح بمديرية عبس، في حين استشهد وجرح 12 مدنيا جراء قصف حوثي على مدينة عبس.

وأفادت المصادر، بأن المسؤول عن إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية الحوثية في حجة المدعو "أبو عمار جحاف" لقي مصرعه مع مرافقيه، كما لقي قائد كتائب المدرعات في المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين المدعو صادق حسن، مصرعه في معارك حرض بمحافظة حجة.

وفي تعز، دمرت مقاتلات التحالف عربات قتالية حوثية في مديرية التعزية شمال المحافظة، ودمرت تعزيزات حوثية في مديرية خب والشعف كانت في طريقها إلى جبهات المحور الشمالي لمحافظة الجوف، ما أدى لمصرع 13 من عناصر الميليشيات.

وفي الحديدة، قتل طفل وأصيب آخر جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي على قرية هيجة قريش، في أعالي جبل ذو بأس المحرر حديثًا شمالي مركز مدينة حيس.

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