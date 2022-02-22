الأمم المتحدة تحذر من اندلاع "صراع واسع النطاق" في أوكرانيا

المصدر: الأمم المتحدة - رويترز

عبرت مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة عن أسفها لنشر روسيا قوات في شرق أوكرانيا في "مهمة حفظ سلام" وحذرت من أن هناك خطرا لاندلاع "صراع واسع النطاق" ويجب العمل على تفادي ذلك.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الاثنين بشأن أوكرانيا أن الأمم المتحدة تدعم استقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا في حدودها المعترف بها دوليا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news