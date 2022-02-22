"الناتو" يتهم روسيا بمحاولة اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا

المصدر: بروكسل - وكالات

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، قائلاً إن الخطوة تمثّل انتهاكاً لاتفاقيات وقّعت موسكو عليها، واتهم موسكو باختلاق ذريعة لغزو جديد.

وأضاف: "تواصل موسكو تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين. كما تحاول اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى".

وقال ستولتنبرغ في بيان: "أدين قرار روسيا الاعتراف بـجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية+ المعلنتين من جانب واحد، ويقوّض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحلّ النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك التي تُعدّ روسيا طرفاً فيها".

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