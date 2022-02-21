التحالف: 3 حالات حرجة لمسافرين بمطار جازان جراء "الهجوم الحوثي"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية وجود 3 حالات حرجة لمدنيين من المسافرين بمطار الملك عبدالله بجازان في المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف في بيان له مساء الاثنين التحضير لعملية عسكرية واسعة وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهداف المدنيين.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، لافتاً إلى سقوط شظايا الاعتراض بالمحيط الداخلي للمطار، وأكد التحالف إصابة 16 مدنياً من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية على مطار جازان.

وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تعاود إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني.

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