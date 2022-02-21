التحالف يعلن إصابة 16 مدنياً في الهجوم "الحوثي" على مطار جازان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، إصابة 16 مدنياً من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية على مطار جازان بالمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف في بيان إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تعاود إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف، أعلن مساء اليوم الاثنين، تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، لافتاً إلى سقوط شظايا الاعتراض بالمحيط الداخلي للمطار.

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