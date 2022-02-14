القوات اليمنية تحيط صعدة من جميع الجهات

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

قالت مصادر عسكرية في قوات "ألوية اليمن السعيد" بمحور صعدة، إن المحافظة باتت محاطة من جميع الاتجاهات، مشيرة إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية فتح جبهات جديدة واستكمل بموجبها إحاطة صعدة بالكامل، في انتظار التوجيهات للانقضاض على عناصر ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن الحسم العسكري أصبح خياراً لابد منه.

وفي حجة، واصلت قوات "ألوية اليمن السعيد" مسنودة بقوات المنطقة العسكرية الخامسة ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عمليات تطهير مدينة حرض من عناصر الحوثي، فيما استهدفت مقاتلات التحالف رتلا من الآليات القتالية الحوثية في مثلث عاهم بين ميدي وحرض، ما خلف تدمير دبابتين وثلاث عربات مصفحة وست آليات قتالية، ومصرع وإصابة العديد من الحوثيين كانوا على متنها.

وكانت الميليشيات أقدمت على قصف مدينة حيران المحررة بصاروخ باليستي، سقط بقرية بني الزين في عزلة بني فاضل غرب المدينة، ما خلف أربعة قتلى من المدنيين بينهم أطفال.

وفي وقت سابق من مساء أمس، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشاركة في تحرير حرض، من اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين، وصاروخ باليستي، أطلقتها الميليشيات تجاه حرض.

وفي مأرب، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهة ملعاء بمديرية الجوب جنوب المحافظة، حيث تم قصف مواقع الميليشيات في أطراف العقبة.

وفي الكسارة بمديرية صرواح غرب المحافظة، أفشلت القوات والقبائل، محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقعها في المنطقة وكبدتها قتلى وجرحى.

وفي صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف العربي منظومة اتصالات تستخدم للتحكم بالمسيّرات المفخخة الحوثية، وكانت غارات التحالف استهدفت مخزن أسلحة وغرفة اتصالات عسكرية شمال صنعاء.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر حوثية باتجاه منطقة ومنفذ الحيمة قرب خطوط التماس التي حددها اتفاق ستوكهولم، مشيرة إلى أن الميليشيات تسعى للسيطرة على جميع المنافذ البحرية لاستخدامها في عملية تهريب الأسلحة.

وفي تعز، أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف حي الارجم بمديرية صالة شرق المدينة، ما أدى لإصابة 4 مدنيين بينهم طفل، سبقتها حادثة مماثلة، حيث استهدفت الميليشيات مخيم للنازحين في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب المحافظة ما أدى إلى إصابة 6 من النازحين بينهم أربعة أطفال وامرأة.

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