الرئيس التركي يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

المصدر: أبوظبي - وام

وصل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية البلاد اليوم في زيارة دولة إلى دولة الإمارات تستمر يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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