اليمن.. الجيش يتقدم في الجوف ويطهر عدداً من الأحياء

المصدر: صنعاء - الامارات اليوم

تواصلت عمليات تطهير مدينة حرض من ميليشيات الحوثي الإرهابية، لليوم الخامس على التوالي، من قبل قوات "ألوية اليمن السعيد"، التي تقدمت اليوم، نحو وسط المدينة، بمساندة مباشرة من مقاتلات التحالف، حيث تم تحرير سبع بنايات، وتفكيك شبكة الغام حوثية في الجهة الغربية، كما تم القضاء على 90 حوثيا بينهم قناصة رفضوا الاستسلام.

وتوقعت مصادر ميدانية، استكمال تحرير المدينة وفتح الطريق الدولي الرابط بين جمرك حرض على الحدود السعودية من جهة منطقة الطوال، والمتجهة نحو مديرية عبس ومنه إلى حجة والحديدة، والبالغ طوله 50 كم، حيث تم تحرير أجزاء كبيرة منه مع العملية الأخيرة، والذي سيشكل نقلة نوعية في تسهيل مرور المركبات والمسافرين بين السعودية واليمن.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في مديريتي عبس ومستبأ، أدت لتدمير آليات ومصرع واصابة العشرات من الحوثيين.

وكانت قوات "ألوية اليمن السعيد" مسنودة بقوات المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، أفشلت محاولات تسلل وهجمات مستميتة لميليشيات الحوثي الإرهابية، على مدينة حرض شمال محافظة حجة، بهدف فك الحصار عن عناصرها المحاصرين وسط المدينة.

وذكرت مصادر ميدانية، ان الهجمات الحوثية جاءت عبر "جنوب وشرق جبال الهيجاء، وعزلة الشعاب، ومحيط جبال الحصنين"، تم التصدي لها وتكبيد الميليشيات أكثر من 200 قتيل وجريح وتدمير 8 آليات قتالية، بينها عربتين مدرعتين.

وكانت الميليشيات قصفت حرض بأربع صواريخ باليستية، و8 مسيرات أُطلقت من مطار صنعاء وميناء الحديدة، تم اعتراضها وتدميرها من قبل دفاعات القوات المشاركة في تحرير حرض، كما واصلت الميليشيات ارسال المزيد من التعزيزات بهدف فك الحصار عن عناصرها بقلب المدينة.

وفي مأرب، تقدمت قوات "الوية اليمن السعيد" مسنودة بقوات المنطقة العسكرية الثالثة للجيش اليمني، والقبائل، في مديرية مجزر المحاذية للحدود الإدارية لمحافظتي الجوف وصنعاء.

وأكدت مصادر ميدانية، استمرار التقدم في وادي الجفرة ووصلت منتصف المسافة الفاصلة بين مأرب وصنعاء، كما اقتربت عبر محور آخر في مديرية مدغل من معسكر ماس الاستراتيجي، ومفرق الجوف.

ووفقاً للمصادر فإن المعارك الأخيرة خلفت العديد من القتلى والجرحى الحوثيين بينهم قيادات بارزة منهم العميد عبدالقوي النعيمي، العقيد محمد خالد حنظل، وعايض حزام القحمي.

وفي الجبهة الجنوبية لمأرب، صدت قوات الجيش اليمني والقبائل، هجوم واسع للميليشيات تجاه منطقة "اللجمة" في المحور الرملي وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف، اليوم، مخزن أسلحة للحوثيين في معسكر الحفاء، بمديرية السبعين جنوب شرق العاصمة، بعد ساعات من تدميرها منصة إطلاق صواريخ باليستية في منطقة "جبل فنذخ" بمديرية بني حشيش شرق العاصمة، واستهدف آليات قتالية حوثية في سنحان، ما أدى لمصرع واصابة خبراء صواريخ كانوا في الموقع المستهدف.

وكانت قوات اللواء الخامس حماية، حررت سلسلة جبال "الأوجاد" بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، وخلفت العديد من القتلى والجرحى الحوثيين.

وفي ذمار، أقدم مشرف حوثي يدعى جمال عدبالله الكبسي، على قتل 8 من أفراد أسرته، في مدينة معبر بمحافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء، وفقا لمصادر محلية، مؤكدة اقدم الكبسي على قتل والدته وزوجته وأربعة من أولاده، وزوجة والده وشقيقتها، بإطلاق النار عليهم، والفرار نحو احدى جبهات الحوثيين.

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