وقفة احتجاجية لنساء كويتيات بعد منع جلسة يوغا

المصدر: أ ف ب

نفذت عشرات النساء في الكويت وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

وكانت منظمة الفعالية مدربة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت الخميس منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقا في تسجيل مصور إلى أنها تنتظر تصريحا رسميا لإقامتها.

جاء ذلك بعد تغريدة لعضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي قال فيها: «نشدد على وزير الداخلية سرعة التحرك ووقف هذه الممارسات الداخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فورا»، مضيفا «هذا أمر خطير».

وخلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة أمام مقرّ مجلس الأمة قالت أستاذة اللغة الإنكليزية في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن «القضية ليست قضية رياضة، على الرغم من أهميتها، وإنما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى».

ورفعت مشاركات في التحرّك لافتات كتب عليها «لا للمتاجرة بقضايا النساء» و«نرفض الوصاية على المرأة».

واعتبرت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص في تصريح لفرانس برس أنّ «اليوغا هي فكرة رمزية ومنها انطلق تدخل النائب في حريات الأشخاص».

وكانت الحسينان قالت في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي «أكدنا بالفعل ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة، لكنني كنت تعرضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتم تصويره على أنه غير أخلاقي».

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