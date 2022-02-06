القضاء العراقي يوقف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري للرئاسة

المصدر: بغداد - رويترز

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد إن المحكمة الاتحادية العراقية قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، قرارا باستدعاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة العراق، هوشيار زيباري.

وجاء قرار استدعاء زيباري على خلفية اتهام بـ"الإضرار العمد بأموال" خلال فترة شغله مهام وزير الخارجية.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء كتلته في البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري إلا بعد استيفائه للشروط.

وكان هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر 2016.

ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، ويجري التصويت على انتخاب الرئيس خلال جلسة البرلمان غدا الإثنين.

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