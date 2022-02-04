إستونيا تدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت ومناطق مدنية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تلقي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رسالة تضامن مع دولة الإمارات من إيفا ماريا ليميتس وزيرة خارجية جمهورية إستونيا أعربت فيها عن إدانتها و رفضها واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت منشآت و مناطق مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجددت وزيرة خارجية جمهورية إستونيا في رسالتها تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات و قدمت خالص تعازيها للإمارات قيادة و حكومة وشعبا ولذوي ضحايا الهجمات الإرهابية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت أهمية الزيارات الثنائية بين البلدين في تعزيز العلاقات القائمة في مختلف المجالات عبر مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وهنأت دولة الإمارات بنجاها المبهر في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي إلى جانب انتخابها لعضوية مجلس الأمن مثمنة دور الإمارات الهام علي المستوي الدولي و تمنت لها مزيدا من التقدم والازدهار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news