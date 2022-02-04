عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة الالتزام بالحل السياسي في اليمن

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله التشاور وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وندد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على الدولة، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة، فجر أول من أمس، بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

• عبدالله بن زايد شدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news