أميركا تأمر عائلات دبلوماسييها في بيلاروسيا بالمغادرة

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أوامرها لعائلات الدبلوماسيين في بيلاروسيا بالمغادرة، في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في المنطقة.

وحذّرت أميركا في توجيه محدث أول من أمس من «وجود عسكري روسي مكثف غير معتاد ومقلق على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا».

وأشار التوجيه إلى أن الوضع لا يمكن توقعه، مشيراً إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

وحذرت أميركا بالفعل من السفر إلى بيلاروسيا، التي مازالت تخضع لأعلى تحذير عند المستوى الرابع، ولكن الوضع الحدودي مع أوكرانيا أصبح سبباً إضافياً للتحذير بجانب التحذيرات السابقة بشأن جائحة كورونا، والتطبيق القسري للقوانين. وكانت أميركا قد قلصت عدد العاملين في سفارتها في كييف الشهر الماضي، وطالبت أفراد أسر الدبلوماسيين بمغادرة أوكرانيا.

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