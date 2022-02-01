اليمن.. عملية التفاف ناجحة لقوات الشرعية جنوب مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الشرعية اليمنية مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي، تقدمها في جبهات جنوب مأرب وتمكنت من تنفيذ عملية التفاف ناجحة باتجاه معسكر أم ريش، في محاولة منها قطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي بالكامل.

وأكدت مصادر ميدانية، تقدم القوات القادمة من شبوة، باتجاه مناطق "ثمد، وحيد القائمة، ومنطقة الحجلا ، وحيد الحجلا، " مستغلة طريق ترابي يربط تلك المناطق، بمديرية حريب المحررة، حيث تقدمت عبره لتصل إلى محيط "معسكر أم ريش، وعقبة ملعاء" من الجهة الشمالية، مشيرة إلى ان مناطق "خليفاء، والخديرات، والرائدة" القريبة من "أم ريش" باتت تحت السيطرة النارية.

وذكرت المصادر، بأن قطع طرق الامداد الأخيرة عن الحوثيين في تلك المناطق، ستقود القوات والقبائل القادمة من مأرب للسيطرة على جميع المناطق في الجبهات الواقعة بين جبل البلق الشرقي، و"أم ريش" في المحور الرملي بالكامل، وأسر العناصر الحوثية المحاصرة في تلك المناطق وبينها خبراء إيرانيين ومن حزب الله يقودون المعارك الحوثية هناك.

كما تقدمت القوات عبر محاور عدة نحو مديريتي العبدية والجوبة في المحور الجنوبي القادمة من جهة حريب المحررة، وباتت على مشارف مركزي المديرتين، بعد تأمين مناطق "الجفرة وآل حمران، وعزلة آل الصوفي" بالكامل.

وفيما واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المكثفة على مواقع وآليات وأهداف لميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق متعددة في مأرب، أقدمت الميليشيات الحوثية على قصف أحياء سكنية بالمدينة بصاروخين باليستيين، تسببا بوقوع خسائر في أوساط المدنيين والممتلكات الخاصة.

وكان التحالف العربي أعلن عن تنفيذ 17 استهداف على مواقع حوثية في مأرب وتعز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت لتدمير 17 آلية قتالية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وفي صنعاء، واصلت مقاتلات التحالف استهدافها لمواقع وأهداف حوثية مشروعة في العاصمة، طالت غاراتها، معسكر الإذاعة في منطقة الحصبة، وتبة التلفزيون والصيانة، ومنطقة جربان بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وفي الجوف، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية تضم آليات قتالية متنوعة في مديريتي الحزم والغيل، كانت في طريقها إلى مناطق التماس في المحور الشمالي للمحافظة، وتجاه منطقة العلم على تخوم محافظة مأرب الشمالية الغربية.

وفي تعز، دكت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غرب المحافظة، ما أدى لمصرع 15 حوثياً وتدمير العديد من الآليات القتالية، التي دفعت بها الميليشيات إلى الجبهات المشتعلة في المديريتين.

وكانت قوات الجيش والمقاومة، تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من السيطرة على تباب الجبيرية والصفراء والقاعدة في جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي، وواصلت التقدم نحو الرمادة ذات الأهمية الاستراتيجية.

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