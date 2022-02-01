ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات سجن «غويران»

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

ارتفع عدد القتلى نتيجة أعمال العنف التي استمرت لأكثر من أسبوع بين مقاتلي تنظيم «داعش» والقوات الكردية في سورية إلى 332 قتيلاً، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول من أمس.

وأعلن أكراد سورية يوم الأربعاء أنهم تمكنوا، بدعم من الولايات المتحدة، من استعادة السيطرة على سجن «غويران» الكبير الذي هاجمه متطرفو «داعش» في 20 يناير في مدينة الحسكة شمال شرقي سورية.

وقال المرصد السوري -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- إن 332 شخصاً على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف، بينهم 246 من عناصر «داعش» و79 من القوات الكردية وسبعة مدنيين. وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد، إن تمرد تنظيم «داعش» داخل السجن انتهى، لكن عمليات التمشيط داخل الموقع وخارجه مستمرة.

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