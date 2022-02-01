الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الإمارات

المصدر: الكويت - وام

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيات الحوثي بسلوكها العدواني "الجبان" استهداف دولة الإمارات بصاروخ بالسستي.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات الإرهابية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق الآمنة في دولة الإمارات واستقرار المنطقة يؤكد تجاهل ميليشيات الحوثي للجهود الدولية وإصرارها على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ما يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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