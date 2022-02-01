البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه الإمارات

المصدر: المنامة - وام

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات ..مشيدة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وشددت وزارة الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - على أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصرارا من قبل ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها .. وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

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