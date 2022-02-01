مصر تدين إطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه الإمارات

المصدر: القاهرة - وام

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لإطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضه وتدميره.

وشدد بيان لوزارة الخارجية مجددا على رفض مصر الكامل لتلك الأعمال الإرهابية الجبانة وما تنطوي عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة ..مؤكدا التضامن مع دولة الإمارات في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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