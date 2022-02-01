السعودية تدين وتستنكر بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الإمارات

المصدر: الرياض - وام

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات كانت آخرها إطلاق صاروخ باليستي على أبوظبي.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية - وقوفها التام مع دولة الإمارات تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها ..مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية كافة من خلال قيادة المملكة لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجدد بيان الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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