جريمة إرهابية جديدة.. الحوثيون يقصفون مسجدا في شبوة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف مسجد في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليوم السبت، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المصلين من المدنيين.

وأفادت مصادر محلية في المديرية، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة بمديرية عسيلان محافظة شبوة بصاروخ موجه، أدى لمقتل 5 مدنيين من المصلين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال، في جريمة جديدة ترتكبها الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين.

ووفقا للمصادر، فان الاستهداف إلى جانب تسببه بمقتل وإصابة مدنيين، أدى لتدمير أجزاء كبيرة من المسجد، ومصادر المياه والمرفقات الخاصة بالمسجد.

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