قوات الشرعية اليمنية تحرر مناطق جديدة في مأرب والبيضاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

أكدت مصادر ميدانية في محافظة مأرب، استمرار القتال في جبهات المحافظة الجنوبية بين قوات الشرعية اليمنية مسنودين بالقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، تركزت في مديريات العبدية، والجوبة، ورغوان، فيما واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها المساندة في تلك المناطق.

وأفادت المصادر، بأن قوات الشرعية والقبائل تمكنوا خلال الساعات القليلة الماضية، من تحرير مناطق جديدة في محيط آل حمران، وآل صوفي، ومنطقتي نجد، والحجلة، بين الجوبة وحريب، بهدف تنفيذ عملية التفاف على معسكر أم ريش من الجهة الجنوبية، مع استمرار القوات القادمة من محور الفليحة شمال المعسكر، كما تمكنت القوات بمساندة مقاتلات التحالف، من تحرير، منطقة غرابة أعلى وادي النحر بمديرية ناطع شرق البيضاء.

من جانبها دكت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في ناطع بالبيضاء، كما استهدفت تعزيزات للميليشيات أثناء وصولها إلى سوق الجوبة بمركز المديرية، قادمة من البيضاء، ما أدى لتدمير آليات ومصرع العديد من الحوثيين بينهم قائد التعزيزات الحوثي أبو الفقار يحيى الرياسي.

وكانت مصادر ميدانية وأخرى عسكرية يمنية، أكدت استمرار العمليات العسكرية في جنوب مأرب وشرق البيضاء، في ظل وجود قوات جديدة يتم إداخلها مسرح العمليات القتالية تابعة لـ "الوية اليمن السعيد"، سيكون لها الدور الكبير في فتح جبهات جديدة بمحافظات أخرى.

من جهة أخرى، غنمت القوات المشاركة في تحرير حريب جنوب مأرب، كمية كبيرة من العتاد والأسلحة القتالية خلفتها الميليشيات في مدرسة الثورة التي حولتها إلى مخزن أسلحة، وثكنة قتالية لعناصرها قبل أن يتم تحرير المديرية.

وفشلت الميليشيات الحوثية في فك الحصار عن عناصرها بمنطقة اللجمة والبلق الشرقي، بعد شنها هجمات في جبهة العكد الرملي، وعبر قرون البور، باتجاه اللجمة. غير أن القوات اليمنية صدت الهجمات، ونفذت هجوما معاكسا خلف العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، إلى جانب تدمير آليات وأسلحة استخدمت في الهجمات.

وفي الجبهة الشمالية الغربية لمأرب، دكت مدفعية الجيش والقبائل، مواقع حوثية في مديرية رغوان ما أدى لتدمير أربع آليات قتالية حوثية ومصرع العناصر التي كانت على متنها، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين.

تزامن ذلك مع استهداف مقاتلات التحالف لموقع حوثي في ذات المديرية، ما أدى لتدمير آليات ومصرع عناصر حوثية، كما استهدفت مقاتلات مواقع حوثية في صرواح، وأخرى في أطراف جبهة الصحراء الرملية جنوب وشرق البلق الشرقي.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر ميدانية، بان ميليشيات الحوثي قامت بدفن قتلاها الذين سقطوا في مأرب وشبوة، في الصحراء قرب معسكر أم ريش جنوب مأرب بمقابر جماعية، لكثرة عددهم وإخفاء الجثث عن أسرهم حتى لا يتسبب ذلك في ثورة ضدهم.

وفي الجوف، دمرت مقاتلات التحالف آليات قتالية حوثية في المحور الشمالي للمحافظة كانت في طريقها إلى مناطق التماس في الأجاشر، واستهدفت بثلاث غارات آليات قتالية حوثية في مديرية خب والشعف.

وفي الحديدة، دمرت مقاتلات التحالف أسلحة للميليشيات جنوب المحافظة كانت تهدد المدنيين والأعيان المدنية، فيما أدت الغام الحوثيين لمقتل شخص ، أثناء مروره بالقرب من منزله في مركز المديرية، ما استدعى إرسال القوات المشتركة فريق هندسي إلى المنطقة ليتم الكشف عن حقل الغام حوثية كانت تهدد حياة المدنيين.

وفي تعز، قتل وأصيب 9 من عناصر الميليشيات الحوثية، فيما تم تدمير أسلحة بينها رشاش مضاد للطيران في غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع حوثية في منطقة الصراهم في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

وفي صنعاء، أقدمت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي على محاولة اغتيال القاضي أكرم قاسم عبدالله اللاحجي، عضو النيابة الجزائية المتخصصة عقب خروجه من منزله في منطقة صرف شمال العاصمة، دون معرفة الأسباب.

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